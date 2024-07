Com aumento de 170% em relação a 2023, Acre registra quase 50 focos de queimadas em julho

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inep) tem registrado leve aumento nos focos de queimadas neste ano de 2024, e apesar disso, os números observados ainda colocam o estado do Acre entre os com menos registros.

Apenas nos primeiros dias do mês de julho, foram anotados 46 novos focos de incêndio, enquanto no ano de 2024, até o presente momento, são 183, equivalente a 181% do ano de 2023 até o mesmo momento.

Comparando os cinco dias já observados no mês de julho, em 2023 apenas 17 focos foram observados, com os 46 do mesmo período neste ano representando um valor de 270,58%, ou seja, um aumento de 170,58%.

Os municípios com maiores casos são Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, com 29, 26, 24, 16 e 11 casos, respectivamente. Já Bujari, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard têm apenas um caso, sendo as cidades com menos focos.

Comumente, seguindo os dados apresentados pelo Inep, o mês com mais casos é setembro, que totalizou 3.075 registros em 2023. Caso a porcentagem registrada no início de julho se mantenha no mês de pico neste ano, os focos de incêndio totalizariam 8.320 em valores arredondados.