Associação Comercial anuncia data da Feira do Consumidor 2024 em Sena Madureira

A tradicional Feira do Consumidor, organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Sena Madureira, já tem data marcada para acontecer. Nos dias 1º, 2º e 3º de agosto, a Rua do Comércio, será o ponto de encontro para consumidores em busca de produtos com descontos que podem chegar a 50%.

Comerciantes locais se unirão para oferecer uma variedade de produtos, incluindo roupas, acessórios, calçados, artesanato, entre outros itens do comércio local. A expectativa é que os preços atraiam um grande número de consumidores, repetindo o sucesso das edições anteriores.

De acordo com a coordenação do evento, a feira não apenas facilita o acesso a produtos de qualidade com preços reduzidos, mas também fomenta o comércio local. “A nossa intenção é proporcionar ao consumidor local a oportunidade de adquirir produtos com preços mais acessíveis, além de movimentar a economia da nossa cidade”, afirmou um dos coordenadores.

Além das barracas de produtos, a feira contará com diversas atrações para os visitantes. Haverá uma praça de alimentação com uma variedade de opções gastronômicas e apresentações para entreter os consumidores enquanto fazem suas compras.

Nas edições passadas, a Feira do Consumidor tem se mostrado um grande sucesso, com a participação de dezenas de comerciantes e uma forte presença de consumidores. Este ano, a expectativa é ainda maior, com a promessa de ofertas e novidades que irão surpreender o público.