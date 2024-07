Atletas comentam qualidade do Rio Sena em triatlo nas Olimpíadas

Após o adiamento das provas no Rio Sena devido à qualidade da água, o triatlo feminino e masculino foi realizado na manhã desta quarta-feira (31), nas Olimpíadas de Paris. A prova é composta por um percurso de natação de 1,5 km no Sena, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

A brasileira Djenyfer Arnold, usou o bom humor para falar entorno da polêmica sobre a qualidade da água. “Qualidade da água vamos saber amanhã, quando os goles fizerem efeito aqui dentro”, disse a atleta. Segundo Djenyfer, a falta de reconhecimento das águas onde ocorreram as provas de natação foi o principal problema.

A triatleta foi a melhor brasileira na disputa, concluindo o circuito em 1h58min45s, na 20ª posição. Além de Djenyfer, o Brasil também foi representado por Vittória Lopes, que terminou na 25ª colocação, com tempo de 2h00min10s.

No entanto, outros atletas criticaram fortemente as condições do Sena na prova. “Bebi muita água. Amanhã vou saber se fiquei doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola nem de Sprite, é claro. Nadando embaixo da ponte, cheirei e vi coisas que é melhor não pensar muito”, afirmou a triatleta belga Jolien Vermeylen, 24ª colocada.

O rio foi liberado para a competição quatro horas antes da largada, com análises feitas 24 horas antes, indicando que o nível de contaminação por bactérias era considerável aceitável pela federação internacional de triatlo.

Entre vômitos e desmaios

Na competição masculina, o britânico Alex Yee, grande vencedor da competição, demostrou sinais de exaustão ao cruzar a linha de chegada logo se sentando ao chão. O medalhista de prata, Hayden Wilde, da Nova Zelândia, chegou a desmaiar após o grande nível de esforço exercido durante a competição.

Já o nono colocado, Tyler Mislawchuk, do Canadá, acabou vomitando logo após terminar a prova. A cena desagradável foi capturada pelas câmeras de TV, que também mostraram vários outros atletas deitados no tapete, lutando para recuperar o fôlego.