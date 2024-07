Bocalom se junta a populares e brinca em meio a fonte recém inaugurada na praça da revolução

São Pedro não esperou, e já debaixo de alguns pingos de chuva a fonte da Praça da Revolução foi inaugurada. Se as águas do céu já não eram suficientes para molhar os presentes, o prefeito da capital de Rio Branco, Tião Bocalom, fez jus ao objetivo do novo ponto turístico e junto com grande parte do dispositivo do honra do evento, atravessou a fonte em meio aos 50 bicos que jorram água e suas luzes de LED.

A população logo entrou na brincadeira e alguns se arriscaram e entraram na brincadeira, pulando entre as luzes e a água.

Veja vídeo do momento abaixo e fotos: