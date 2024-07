Bombeiros do Acre participam de curso do Ministério da Justiça sobre incêndios em compartimentos

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), oferece, até o dia 19 de julho, o curso de Comportamento do Fogo em Compartimentos, voltado a bombeiros militares. No total, 18 profissionais de diversas unidades federativas passam pelas instruções. Eles serão replicadores e repassarão os conhecimentos adquiridos em cursos de capacitação em seus respectivos estados.

Promovido em parceria com o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), o curso visa aprimorar as habilidades e técnicas necessárias para combater incêndios de maneira mais eficaz e segura, melhorando a resposta a emergências e a proteção de vidas e propriedades. A capacitação é realizada com apoio logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ministrada por profissionais da corporação.

O critério de prioridade para a capacitação foi o de estados que ainda não possuíam profissionais habilitados neste curso: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, que contaram com dois bombeiros militares cada.

Com investimento de aproximadamente R$ 240 mil da Senasp, o curso é dividido em seis fases práticas, que incluem simulações de incêndio e explosões. “Como em todos os cursos presenciais, os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública têm a oportunidade de atuar de forma direta e controlada nas situações que enfrentarão ao longo de suas trajetórias na proteção da sociedade. Essa é mais uma chance de oferecermos uma formação que tem como objetivo final proporcionar o melhor atendimento e serviço aos cidadãos brasileiros”, afirma a diretora de Ensino e Pesquisa substituta da Senasp, Carolina Taboada.

Cooperação

Para Carolina Taboada, a parceria com o Ligabom demonstra compromisso mútuo com a excelência e a inovação. “Estamos pavimentando o caminho para um futuro mais seguro e eficiente para todos”, disse.

Já o presidente do Ligabom, Washington Luiz Vaz Júnior, ressalta que o curso não apenas enriquece o conhecimento técnico, mas também fortalece os laços de cooperação entre a Senasp e o Conselho. “Essa parceria é fundamental para avançarmos continuamente em nossa missão de salvar vidas e proteger comunidades. Além disso, terá um impacto direto e positivo em nossas operações. Permitirá que respondamos de maneira mais eficaz e segura às emergências que enfrentamos diariamente”, destacou.