Cacoal é a melhor cidade de Rondônia para viver, segundo estudo internacional

Cacoal foi eleita a melhor cidade para se viver em Rondônia, de acordo com estudos internacionais baseados no Índice de Progresso Social (IPS).

Este índice avalia o atendimento às necessidades humanas básicas, bem-estar social e oferta de oportunidades. Entre os critérios analisados estão educação, lazer, taxas de homicídio, alfabetização e saneamento.

A cidade alcançou uma pontuação de 61,85, ficando próxima de grandes cidades dos estados do Sul do Brasil. A avaliação destacou a elevada cobertura de saneamento básico e água tratada, a oferta de emprego e a expectativa de vida dos habitantes de Cacoal como fatores decisivos para sua posição de destaque.

Na segunda posição, Vilhena obteve uma pontuação de 59,11, seguida por Rolim de Moura com 58,93. Cerejeiras aparece em quarto lugar, com uma avaliação de 58,71, e Pimenta Bueno fecha o top 5 com 58,35.

Esses resultados evidenciam o progresso das cidades de Rondônia em diferentes aspectos sociais e econômicos, oferecendo qualidade de vida para seus moradores. No entanto, o estudo também apontou desafios para a capital do estado, Porto Velho, que foi classificada como a pior capital estadual do país, indicando áreas que necessitam de melhorias urgentes para garantir um ambiente mais seguro e saudável para seus cidadãos.

A liderança de Cacoal no ranking reflete os investimentos e esforços locais em infraestrutura e serviços públicos, servindo como exemplo para outras cidades na busca por desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida.