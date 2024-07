VÍDEO: cidade universitária fantasma chama atenção; ela custou quase R$100 milhões

Cidade universitária no Amazonas é abandonada e ficou conhecida por nunca ter suas obras finalizadas e se tornar uma cidade fantasma.

O local deveria ter prédios voltados para educação, moradia, comércios e turismo, e contava com cifras milionárias, já tendo sido gasto R$92 milhões, dos R$300 milhões que supostamente estariam disponíveis.

A cidade universitária começou a ser construída em 2014, e mesmo 10 anos após o início, não teve conclusão, sendo oficialmente abandonada em 2017.Existe ainda uma estrada construída para dar acesso ao local, que custou R$42 milhões.

O local seria a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na cidade de Iranduba, a 27km da capital amazonense. Veja vídeo com mais detalhes: