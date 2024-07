CNU: veja carreiras que terão curso de formação com caráter eliminatório!

O Ministério da Gestão e da Informação em Serviços Públicos (MGI) informou na última quarta-feira (10/7), que os aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU) terão que fazer curso de formação, seja presencial ou a distância.

Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o MGI ressaltou que o curso de formação será etapa classificatória e eliminatória para as carreiras a seguir:

Analista de Infraestrutura;

Auditor-Fiscal do Trabalho;

Analista de Comércio Exterior;

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Transportes Aquaviários;

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar; e

Analista Técnico de Políticas Sociais.

O MGI informou, também, que os órgãos públicos cujos cargos e carreiras fazem parte do seu quadro de pessoal irão publicar edital com as regras do curso de formação conforme consta nos Editais do CNU. Assim, todas as informações dos cursos de formação dos cargos e carreiras que tem essa etapa como obrigatória estarão nos seus respectivos editais.

CNU – curso de formação a distância

De acordo com o MGI, apenas cinco carreiras exigirão formação presencial na Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Aprovados nas demais carreiras poderão escolher entre a formação presencial ou à distância.

No caso de curso a distância, a carga horária será de 280h. Pela primeira vez, a formação a distância deve ser concluída por todos os candidatos convocados, durante os primeiros 36 meses de exercício do cargo.

As cinco carreiras que exigirão formação presencial no CNU serão as seguintes:

Especialista em políticas públicas e gestão governamental;

Analista de infraestrutura;

Analista de tecnologia da informação;

Analista de comércio exterior; e

Técnico em políticas sociais.

A carga horária do curso presencial de formação irá variar entre 360 horas e 580h, de acordo com a carreira. Segundo o Enap, o diferencial do curso presencial de formação é que, ao fim do curso, os aprovados nas cinco carreiras terão a certificação de pós-graduação emitida pelo órgão.

Vale destacar que a carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) não foi listada como uma das que exigirão formação presencial. Porém, tudo indica que o curso seja sim presencial.

Isso porque o estudo técnico preliminar do cargo aponta que o curso, será eminentemente presencial, e terá 8 horas-aula diárias, totalizando 192 horas. Além disso, foi publicado em Diário Oficial no início de julho, o extrato de contrato que define o Cebraspe como banca responsável pelo curso de formação do concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho).

De acordo com o MGI, o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho é do quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, assim, o Ministério irá publicar edital com as regras do curso de formação.