Com nome inusitado, grupo de rock, Jambu Elétrico ganha espaço nas noites rio-branquenses

O que o jambu, uma planta regional utilizada em dos pratos típicos do estado e a eletricidade que passa pelos cabos de uma guitarra, tem em comum entre um e outro? Bom, os dois se juntaram para dar nome a uma das bandas da nova onda do rock acreano, e hoje, dia internacional do rock, o ContilNet vai te apresentar a Jambu Elétrico.

Natan Peres é empresário e vocalista da banda, e explicou um pouco sobre como surgiu o nome escolhido por eles surgiu com o intuito de brincar com sonoridades mas trazendo a regionalidade do estado junto.

“O nome da banda surgiu de uma brincadeira de algo regional, mas que tivesse um complemento com uma falta de sentido literal, mas que ao mesmo tempo trouxesse uma sonoridade legal. Como ocorre com outras bandas, entre elas uma antiga banda acreana Castanha Nuclear. E dessa brincadeira surgiram outros nomes, como Tucupi Atômico e outros nomes da cultura nortistas se ligando com coisas totalmente fora de contexto”, conta.

Peres explica que a banda surgiu durante a pandemia, devido a monotonia do momento, em que todos estavam reclusos e não poderiam sair de suas casas para conseguirem se entreter.

“A banda surgiu durante a pandemia, lá em 2020, o período de reclusão fez com que eu e Marcos Casas sentíssemos à vontade de sair da monotonia do isolamento e voltássemos a compor juntos. Antes fundamos a banda Astronauta Imaginário, mas tínhamos saído da banda para nos dedicar a vida adulta”, explica.

Nesse período, ele explica que gravaram três músicas, participaram do projeto “Canta Tião…um canto a natureza 2”, onde reinterpretar uma canção de Tião Natureza, além de participarem da música Talvez do projeto Enquanto Isso, de Chico Mouse.

Em 2023 o duo se transformou em um grupo completo e hoje já contam com músicas autorais lançadas oficialmente nas plataformas digitais. A banda já vem participando de diversos eventos e tocando em diferentes bares e casas noturnas da cidade, começando a ganhar seu espaço entre os grupos musicais do estado.

Se você ficou interessado em conhecer as produções musicais da Jambu Elétrico, basta clicar aqui.