Com personalidades do cenário nacional, Sílvia Cristina assume o Mulheres Progressistas em Rondônia

Com a presença de lideranças nacionais, estaduais e municipais, o Encontro dos Progressistas, realizado na noite desta segunda-feira (01), no Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, marcou a chegada da deputada federal Sílvia Cristina ao PP e mostrou a força do partido para as eleições municipais.

“Gratidão a todos que foram nos prestigiar. Foram muitas caravanas de todas as regiões de Rondônia presentes, entre prefeitos, vereadores, pré-candidatos e lideranças do partido, mostrando a nossa força para as eleições municipais de outubro. Foi muito emocionante e motivador”, disse a deputada.

O Encontro reuniu lideranças como o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, o presidente estadual, o ex-governador Ivo Cassol, o deputado federal e líder do partido na Câmara Federal, Dr. Luizinho, o deputado estadual Lucas Torres, a presidente nacional do Mulheres Progressistas, Iracema Portella, entre outras lideranças do partido.

“O PP está me dando a oportunidade de trabalhar, de buscar mais por nosso Estado. O nosso trabalho é de resultado e junto ao Progressista, tenho certeza de que iremos ainda mais longe. Nosso caminho vai ser trilhado com muita garra e mantendo a minha palavra e meus compromissos”, afirmou Sílvia Cristina.

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, disse que “estamos diante da parlamentar que mais faz pela saúde do país. Precisamos de políticos que têm ligação com as pessoas, que se identifiquem com as necessidades, e a Sílvia Cristina possui essa identidade que inspira a todos nós”.

Ciro Nogueira acrescentou ainda que “Sílvia veio para somar, ela é leal, trabalhadora e fortalece e muito o nosso partido, com sua conduta séria e seu compromisso em cuidar das pessoas”.

Mulheres Progressistas

Com a casa cheia, o evento contou ainda com a posse de Sílvia Cristina no comando do Mulheres Progressistas em Rondônia, movimento que visa estimular e fortalecer a presença feminina na política. Recebi o convite e aceitei a missão de presidir o Mulheres Progressistas. Chego para somar com o partido e para contribuir com o fortalecimento da presença feminina nas fileiras do partido, com espaço para debater e para sustentar projetos eleitorais”, destacou.

“A sua trajetória é inspiradora e estamos felizes com sua vinda para o Progressistas. Você faz política que muda e transforma vidas. Seu trabalho é grandioso e reconhecido por Rondônia e pelo Brasil. Ter você nas nossas fileiras é uma honra, seja bem vinda. As mulheres humanizam a política, por pensarmos sempre no próximo e fazemos política por amor”, enfatizou Iracema Portella.

Houve também a posse de lideranças femininas de diversos municípios, na presidência do Mulheres Progressistas em suas cidades. No Estado, a vice-presidente é a Carline. O Encontro foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da deputada e do Progressistas.

Lideranças

Ivo Cassol agradeceu à presença de todos. “Minha gratidão pela vinda de tantas lideranças. O PP está se reforçando com um dos melhores quadros: A Sílvia Cristina. Com alegria, recebemos você e seu trabalho, para somar nas fileiras do PP. A partir de agora, ela tem duas missões: Fortalecer a presença feminina dentro do partido e a segunda é daqui há dois anos, na disputa ao Senado. Vamos compor com mais partidos e lideranças, respeitando o trabalho de cada um.

O deputado federal Dr. Luizinho (RJ) afirmou que “vocês têm o privilégio de ter em Rondônia a melhor deputada federal do Brasil. Ela é a melhor de todo o país! Quando fui informado da vinda dela pro PP, eu comemorei muito. Sílvia Cristina faz muito, faz por quem mais precisa e faz com amor. Ela mostra que o Brasil tem jeito, com trabalho e seriedade”.

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, destacou o trabalho da deputada federal Sílvia Cristina e saudou a parlamentar por sua chegada ao Partido Progressista (PP). O reconhecimento à atuação de Sílvia veio através de um vídeo exibido durante o Encontro dos Progressistas.

“Muita alegria receber ela no PP, uma deputada guerreira, principalmente nas questões da saúde e do combate ao câncer. Ela relatou matérias importantíssimas na Casa, é uma amiga e seguirá fazendo um grande trabalho pelo povo de Rondônia, agora nas fileiras do Progressistas”, afirmou o presidente.

Reconhecimento

Estavam presentes também o presidente estadual do PSD, Expedito Junior, o presidente do Podemos, Léo Moraes. Os deputados estaduais Laerte Gomes, Cássio Gois e Luizinho Goebel. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diversos municípios, de diferentes partidos, estiveram presentes.

O prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, ressaltou que “Sílvia sempre se dedica com muito empenho em cada ação que encabeça. Ela foi vereadora e eleita deputada federal, podendo fazer mais pela causa da saúde, em especial pelo tratamento e prevenção do câncer. Ela vai longe ainda e conte sempre com o meu apoio e do povo de Ji-Paraná”.

O deputado Laerte Gomes enfatizou que “eu vim aqui para te falar um negócio: tem gente que sente inveja da potência política que a Sílvia se tornou. A sua vinda ao PP abre novas portas e essa presença maciça de lideranças de todas as regiões de Rondônia, é uma prova da força e liderança que a Bonita possui”.

O deputado Lucas Torres disse que “a Sílvia Cristina tem um trabalho inspirador e é um orgulho recebê-la no PP. Ela tem contribuído muito com Rondônia e vai contribuir ainda mais”.

Fonte: Assessoria