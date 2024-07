Comerciante relembra dificuldades para comprar carne bovina em Sena Madureira em décadas passadas

Se hoje em dia existem açougues em praticamente todos os bairros de Sena Madureira, em décadas passadas a realidade era bem diferente. Conforme os mais antigos, para conseguir comprar um quilo de carne bovina era grande dificuldade, sendo preciso enfrentar filas e até mesmo passar a noite esperando.

Encravada no vale do Iaco, Sena Madureira foi fundada no ano de 1904 e levou várias décadas para se desenvolver. Nessa época de “vaca magra” existia apenas um mercado em Sena Madureira e a pecuária estava longe de ser uma grande atividade na região.

O comerciante Edgar Matos, 75 anos, enfrentou esse duro cenário e não conta as vezes que precisou dormir na fila para adquirir a carne bovina. “A gente saía de casa na boca da noite e fica ali esperando até o dia amanhecer. Muitas vezes, nem conseguia, voltava para casa com a sacola vazia”, relembrou.

Relatos de outros moradores indicam que além do pouco produto disponível, havia uma espécie de concorrência desleal. “Muitas vezes, aqueles que tinham maior poder aquisitivo furavam a fila, enchiam as sacolas e a gente ficava a ver navios”, observou outro morador.

Ainda conforme Edgar Matos, que também atuou como açougueiro, para encontrar bois para comprar era muito difícil. “Estamos falando de uma época em que a estrada entre Sena e Rio Branco era no barro. Aqui em Sena mesmo só tinha uma fazenda. Lembro muito bem que fui a pé até Rio Branco comprar um gado para trazer e comercializar no açougue de Sena Madureira. O sofrimento era grande, mas éramos novos e deu para cumprir a missão”, disse ele.

A bem da verdade, a fabricação da borracha era, naquela época, a principal atividade econômica de Sena Madureira. Anos depois, com a desvalorização do produto, é que começou mais fortemente a criação de gado.

Hoje, Sena Madureira conta com um Frigorífico particular e dezenas de açougues espalhados pelos bairros.

Para se ter uma idéia, há açougues que fazem entrega de carne na própria casa do cliente, o que contrasta e muito com o cenário vivido em décadas passadas.