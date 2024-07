O casamento em Mumbai está marcado para acontecer de 12 a 14 de julho na casa dos pais de Anant, Mukesh e Nita Ambani – uma residência de 27 andares chamada Antilia – e também no Jio World Convention Centre, de propriedade da família, um amplo local com capacidade para mais de 16.000 pessoas.

Os detalhes foram rigorosamente guardados, mas se formos levar em conta os eventos pré-casamento, espera-se que as próximas núpcias sejam grandiosas. Aqui está o que sabemos.

Quem são os noivos?

Anant Ambani, 29, é o filho mais novo do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, que tem uma fortuna estimada em US$ 118 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Seu filho é responsável por impulsionar a expansão do setor de energia do conglomerado da família, Reliance Industries.

O mais novo de três irmãos, Ambani se formou na Brown University. Seu irmão e irmã estão no conselho da Reliance e administram outras partes da empresa. Anant se preocupa com o bem-estar animal desde a infância.

Recentemente, ele lançou seu projeto de paixão, o Vantara, um abrigo de animais de 3.000 acres (1.200 hectares), que foi visitado por convidados VIP vestidos com trajes temáticos para a selva durante a festa pré-casamento em Jamnagar.

Radhika Merchant, 29, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e trabalha para sua empresa, a Encore Healthcare.

Formada pela Universidade de Nova York, ela disse à Vogue que conheceu Ambani por meio de amigos em comum durante uma viagem de carro em 2017. “Aquele primeiro encontro despertou algo especial entre nós, e não demorou muito para começarmos a namorar”, disse ela.

Merchant também é treinado formalmente em Bharatnatyam, uma forma de dança clássica indiana.

Falando sobre sua futura esposa, Ambani disse durante um discurso em Jamnagar: “Eu sou 100% sortudo. Parece que conheci Radhika ontem, mas a cada dia, eu me apaixono mais e mais.”

O que podemos esperar do casamento?

Seguindo a tradição hindu, as datas do casamento do casal foram escolhidas de acordo com dias auspiciosos em seus mapas astrais.

Os casamentos hindus geralmente incluem vários eventos e acontecem ao longo de mais de um dia.

As festividades geralmente incluem uma cerimônia haldi, onde os convidados aplicam pasta de açafrão nos braços e rosto da noiva e do noivo para sorte e proteção contra espíritos malignos. Depois, há o mehndi, um ritual onde um artista pinta padrões intrincados de hena nas mãos da noiva e dos convidados.

A noite anterior ao casamento é geralmente reservada para o sangeet, quando há uma festa para os convidados e uma apresentaçao de dança.

De acordo com um convite de casamento vazado publicado pela ANI, uma das maiores agências de notícias da Índia, as festividades começarão em 12 de julho com a cerimônia “Shubh Vivaah” ou “casamento auspicioso”.

No dia seguinte ocorre a cerimônia “Shubh Aashirwad” ou “bênção divina”, e as festividades concluem em 14 de julho com o “Mangal Utsav” ou recepção. O convite foi colocado em uma caixa vermelha ornamentada com uma representação do deus hindu Vishnu na frente, de acordo com um vídeo publicado pela ANI.

Manish Malhotra, um dos designers mais famosos do país, foi nomeado diretor criativo do casamento, colaborando com Nita Ambani e vários fornecedores para executar a visão da família.

Malhotra disse à CNN que ele se baseou na “abordagem visionária” de Nita, com sua equipe criando temas e experiências para o casamento que “incorporam a essência da Índia ao mesmo tempo em que refletem as personalidades distintas do casal”.

“Cada detalhe, da decoração e culinária ao traje e ambiente; cada evento, do vibrante Sangeet ao dia cerimonial do casamento e à grande recepção, é projetado para mergulhar os convidados em uma atmosfera de alegria, amor e celebração”, ele explicou por e-mail.

O que podemos esperar das roupas?

Espera-se que os noivos usem trajes marcantes que mostrem artesanato e tecidos indianos, talentos locais e peças repletas de simbolismo.

As roupas usadas pelo casal nos eventos pré-casamento incluíram peças marcantes de grandes designers indianos, como Malhotra, Sabyasachi Mukherjee e Tarun Tahiliani.

Malhotra desenhou duas lehengas que Merchant usou na festa pré-casamento. A vestimenta dourada foi cravejada com 20.000 cristais Swarovski e empregou as habilidades de mais de 70 artesãos, enquanto uma lehenga azul inspirada na Art Déco levou 5.700 horas para ser feita.

Os looks de Ambani também foram ousados. Em um dos eventos em Jamnagar, ele usou um sherwani marfim, um terno indiano tradicional de duas peças, desenhado por Rohit Bal, com um broche personalizado de Lorraine Schwartz.

Marcas de moda de luxo foram vistas ao lado de marcas promissoras. Merchant usou Versace durante as celebrações de março — uma versão rosa personalizada do vestido usado anteriormente por Blake Lively no Met Gala de 2022.

No cruzeiro pelo Mediterrâneo, Merchant usou um vestido preto e branco desenhado por Robert Wun, nascido em Hong Kong, com uma carta de amor de seu noivo estampada na saia de chiffon. Combinando com Merchant, Ambani também usou um terno preto personalizado desenhado por Wun, incrustado com joias.

Para o casamento de julho, Malhotra disse que sua equipe “dedicou vários meses de trabalho meticuloso para criar peças requintadas”. Embora ele não possa revelar os detalhes das peças antes da ocasião, ele disse que o trabalho em algumas delas começou antes das celebrações pré-casamento.

No próximo evento, os convidados devem se vestir com trajes “tradicionais indianos” na sexta-feira, de acordo com o convite do casamento, que pode incluir um sári para mulheres e uma kurta – calças largas com uma túnica – para homens.

Os convidados foram convidados a usar trajes “formais indianos” no dia seguinte e “chiques indianos” na recepção de domingo.

Malhotra descreveu o código de vestimenta “chique indiano” como algo que “combina elementos tradicionais indianos com a moda contemporânea”.

Para o casal, ele disse, isso se traduz em “conjuntos marcantes que honram nossa rica herança cultural enquanto refletem seu estilo pessoal. Pense em bordados intrincados e silhuetas inovadoras que capturam tradição e modernidade.”

Quanto aos convidados, disse Malhotra, podemos esperar ver “sáris e lehengas atemporais combinados com blusas modernas, ou sherwanis tradicionais com um toque contemporâneo”.

“A chave é celebrar o artesanato indiano ao mesmo tempo em que adotamos uma estética sofisticada e estilosa que pareça atemporal e moderna”, acrescentou.

O que é preciso para fazer um casamento dessa magnitude

Um evento dessa magnitude leva meses para ser planejado e provavelmente envolve centenas de pessoas trabalhando nos bastidores para que ele aconteça.

“Qualquer tipo de megaprojeto como esse geralmente requer de nove a 12 meses de trabalho de preparação, e há o envolvimento de quase 40 a 45 grandes agências ou parceiros”, disse Mareesha Parikh, planejadora de casamentos de Mumbai e fundadora da Swaaha Weddings, à CNN em uma ligação telefônica.

Ela acrescentou que equipes separadas provavelmente lidarão com reservas, garantirão entretenimento, gerenciarão o design de produção e cuidarão da logística, entre outras tarefas do dia.

O setor de casamentos da Índia evoluiu drasticamente na última década, com Bollywood e a cultura das celebridades inspirando casais a realizarem eventos maiores e ainda mais caros.

Mas com o intenso fascínio público pelo casamento de Ambani e Merchant, também vêm algumas críticas. Para alguns, a opulência do evento contrasta fortemente com a pobreza que afeta dezenas de milhões no país e aponta para o que os críticos dizem ser uma crescente lacuna de riqueza entre ricos e pobres.

Os Ambanis, cientes de seu privilégio, realizaram atos de caridade antes de algumas das celebrações. Na terça-feira, eles organizaram um casamento coletivo para 50 casais “desprivilegiados” da cidade, presenteando-os com joias, bem como itens domésticos e mantimentos por um ano.

Agora avaliado em cerca de US$ 130 bilhões, de acordo com a Confederation of All India Traders, o setor de casamentos é a quarta maior indústria do país, empregando milhões de pessoas. Em dezembro, o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou uma campanha “we in India” para manter o dinheiro gasto em casamentos dentro do país.

Vanessa Almeida, proprietária da The Gift House, sediada em Goa, responsável por embalar cerca de 8.000 presentes para os convidados de Ambani em Jamnagar, disse à CNN que ficou na cidade por duas semanas para garantir que todos os preparativos estivessem ocorrendo conforme o planejado.

“Durante o evento, fomos solicitados a não tirar fotos do lugar, das pessoas ou do trabalho que estávamos fazendo”, ela disse em uma entrevista por telefone. “Eles até pediram respeitosamente aos convidados para não fazerem isso, pois eles tinham suas próprias equipes capturando tudo.”