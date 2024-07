Conheça os casais caipiras e a Rainha da Diversidade eleitos no Arraial Cultural 2024

O concurso da Escolha da Realeza Junina aqueceu a fria noite desta terça-feira (16) durante a abertura do Arraial Cultural, no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Os jurados elegeram o casal caipira, casal caipira mirim e rainha da diversidade, com prêmio de R$ 1,5 mil individual.

O casal caipira mirim foi eleito a pequena Jessica, de 12 anos, e o pequeno Nicolas, de 10 anos, representantes da quadrilha junina Matutos na Roça, de Rio Branco. Os pequenos levaram R$ 1,5 mil cada. A pontuação foi de 194,6.

Já o casal que levou o título de Casal Caipira do Arraial Cultural de 2024 foi Frank Costa e a jovem Nayra Sthéphanny, representante da quadrilha junina Malucos na Roça, de Rio Branco.

A Rainha da Diversidade, que deu um show durante apresentação e animou o público, foi Bianca Lins, representante da quadrilha junina Malucos na Roça, com 199 pontos. Ela também levou R$ 1,5 mil para casa. Houve um empate entre a junina Malucos na Roça e Sassaricano na Roça.