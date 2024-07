Davi e Tamires apareceram se beijando durante uma live do também ex-BBB Matteus Amaral, no último final de semana, durante o Festival de Parintins, no Amazonas. O vídeo não ficou salvo no perfil de Matteus, mas o momento do beijo foi gravado por seguidores dele e viralizou nas redes sociais.

Os três assistiam à primeira noite de apresentações do Festival de Parintins, em que a também ex-BBB Isabelle Nogueira evoluiu vestida de onça como cunhã-poranga do boi vermelho. “Obrigado, Deus”, comemorou o baiano acompanhando a euforia de Matteus, que se empolgou com o selinho.