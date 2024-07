Dívida vira pesadelo para Celso Portiolli na Justiça; entenda

Celso Portiolli entrou em uma polêmica há algumas semanas após fazer uma suposta piada com a saída de Eliana do SBT. Contudo, essa não é a única saia justa envolvendo o apresentador. A coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que o comunicador está enrolado na Justiça com uma cobrança de IPTU.

A Prefeitura Municipal de Bertioga ajuizou uma cobrança no valor de R$ 17.634,72 sobre uma suposta dívida de IPTU referente ao ano de 2021. Nos documentos aos quais tivemos acesso, com exclusividade, já existe a defesa do apresentador.

Celso Portiolli afirmou que o antigo proprietário do imóvel foi quem causou o problema. Por essa razão, não poderia se tornar réu no caso.