Endrick já tem data para apresentação ao Real Madrid; confira

Confirmado por Dorival Júnior como titular no clássico diante do Uruguai, o garoto completará ainda a última cláusula pendente de bônus no contrato de venda do Palmeiras, que dependia justamente de começar jogando pela Seleção. Até aqui, são nove jogos – todos saindo do banco de reservas – e três gols.

“Tudo vai acontecer com calma. Por isso que falei, para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade. A equipe evolui a cada momento. Tudo é questão de tempo para encontrarmos a melhor formação – disse Dorival ao confirmar a entrada do garoto no time.”