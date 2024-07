Enteado agride e esfaqueia padrasto para salvar a mãe de espancamento em Rio Branco

Marcos da Silva Moura, 31 anos, foi agredido e ferido a golpes de faca pelo próprio enteado, na noite desta terça-feira (16), dentro de um apartamento localizado na rua Gilberto Correia, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos estava dentro do apartamento na companhia da esposa e do enteado quando começou a discutir e brigar com a companheira. Com os ânimos exaltados, o casal entrou em luta corporal, e o marido, supostamente, teria começado a espancar a esposa.

Ainda segundo a polícia, Marcos é deficiente físico, não possui parte da perna direita e utiliza uma muleta para se locomover. Para defender a mãe, o enteado teria pego a muleta do homem e desferido um golpe na cabeça dele. O jovem ainda pegou uma faca e aplicou um golpe nas costas do padrasto. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Vizinhos, ao verem Marcos sangrando muito e desacordado, acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e pediram apoio da ambulância de suporte avançado 02, que terminou de prestar o atendimento, e Marcos foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do enteado de Marcos e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).