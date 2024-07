FBI confirma que atirador agiu sozinho em atentado contra Donald Trump

Neste domingo (14), o FBI e a Polícia Federal Americana confirmaram que Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, agiu sozinho ao tentar assassinar Donald Trump durante um comício na Pensilvânia (EUA). A declaração foi feita pelo agente especial do FBI durante uma coletiva de imprensa por telefone, em conjunto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Segundo o FBI, não há indícios de que Crooks estivesse associado a alguma ideologia específica ou que tivesse problemas de saúde mental. “Também não identificamos uma ideologia associada ao caso”, afirmou o agente especial, Kelvin Rojek. Além disso, o atirador não possuía registros criminais, segundo o jornal The New York Times.

A motivação do atentado ainda é desconhecida, de acordo com o FBI. Crooks, que morava a cerca de 56 km ao sul do local do comício, utilizou um fuzil semiautomático AR-15 comprado legalmente, de acordo com o serviço de inteligência . O atirador estava posicionado a aproximadamente 120 metros do palco onde Trump discursava.