Frio, desabamento da ETA II, concurso do TJAC e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Após solicitação da prefeitura, Ricco amplia frota de ônibus para reduzir espera de passageiros

A Prefeitura de Rio Branco solicitou para a empresa Ricco Transportes, do transporte coletivo da capital, a ampliação de frota dos veículos para reduzir o tempo de espera dos passageiros nas paradas de ônibus e no Terminal Urbano.

Juíza do Acre que superou pobreza participa de programa nacional com Rodrigo Faro

A juíza Rosilene de Santana Souza comoveu Rodrigo Faro, que a levou para participar do programa “Hora do Faro”, no quadro “Roda da Vida”, para contar sua história até chegar de fato ao magistrado.

TERÇA-FEIRA

Prepare o casaco! Friale anuncia que nova onda de frio deve chegar nos próximos dias

O meteorologista Davi Friale divulgou, em seu portal O Tempo Aqui, que mais uma nova onda de frio polar deve chegar ao Acre ainda em julho, na próxima semana. Segundo o pesquisador, uma nova alta pressão atmosférica significativa na região mais ao sul da América está prestes a se formar. “Caso se concretize, o que é bastante provável, uma nova onda de frio polar deverá atingir o Acre e áreas vizinhas na próxima semana”, diz.

Concurso do TJAC: órgão divulga segunda lista de convocados; confira

A lista com dois aprovados no cargo de Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa-Análise de Sistema foi divulgada nesta terça-feira (23). A convocação está no Edital n.6/2024, publicado na edição n.°7.578 do Diário da Justiça Eletrônico de segunda (15).

QUARTA-FEIRA

Após ETA desabar, Bocalom pede que população economize água: “Situação estourou nas nossas mãos”

Parte da estrutura da Estação de Tratamento de Água II (ETA II) desabou na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 10h, na Via Verde. Com isso, uma grande região da cidade pode ser afetada, tendo seu abastecimento de água reduzido ou cortado. O prefeito Tião Bocalom esteve presente no local durante a tarde, para acompanhar parte das obras que estão sendo realizadas para reparar o dano.

Exclusivo: biomédica do Acre com síndrome rara lança clipe inspirado em sua história; ASSISTA

A biomédica acreana Luana Almeida, de 32 anos de natural de Rio Branco, Acre, enfrenta um desafio diário com a Síndrome de Parry-Romberg, uma condição rara que afeta uma em cada 700.000 pessoas. Ela é a única pessoa conhecida com a síndrome no Acre. A síndrome provoca a deterioração progressiva de um lado do rosto, resultando na perda da visão no olho direito de Luana e necessitando de inúmeras cirurgias e procedimentos estéticos.

QUINTA-FEIRA

Concurso do Iapen: Governo convoca aprovados para nova etapa; veja lista

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) convocou novos candidatos para a fase de investigação criminal e social do último concurso público da instituição. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25).

Pastor envolvido em vídeos íntimos e implicações legais e sociais do vazamento das imagens

O Acre, terra de escândalos nada discretos e moralidade seletiva, viu sua rotina abalada com o vazamento de vídeos íntimos de um presbítero da Assembleia de Deus. Ah, o fascínio dos “nudes” – essa prática moderna que celebra a confiança e a vulnerabilidade, até que a traição digital transforme a intimidade em espetáculo público. Em um piscar de olhos, o presbítero, símbolo de virtude, viu sua privacidade eclesiástica desmoronar em um mar de cliques e compartilhamentos.

SEXTA-FEIRA

Bastidores do Poder: o que está por trás da decisão do Republicanos em apoiar Marcus?

O partido Republicanos decidiu, por votação entre seus pré-candidatos, apoiar Marcus Alexandre (MDB) na disputa pela prefeitura de Rio Branco. A decisão surpreendeu a todos, especialmente porque a deputada federal Antônia Lúcia (REP) estava presente na convenção que oficializou a chapa de Bocalom e Alysson. Durante seu discurso na convenção, a deputada mencionou que o deputado federal Roberto Duarte (REP) estaria ao lado do prefeito.

Polícia investiga celular de Influencer e descobre empresa que sonegou mais de R$ 7 milhões no Acre

A Polícia Civil realizou uma operação com duas frentes, na quinta-feira (25), através da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (Defaz). Uma delas como desdobramento da Jackpot, depois de analisarem o celular de um dos influenciadores digitais investigados. A segunda foca na sonegação de impostos que superam R$ 7 milhões e contou com apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).