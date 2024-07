Gladson antecipa 13º e salário de julho para servidores estaduais; veja vídeo

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta quinta-feira (11), uma excelente notícia para os servidores estaduais: a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário, além do adiantamento do salário de julho.

Segundo o anúncio feito nas redes sociais pelo governador, a primeira parcela do 13º salário estará disponível já neste mês de julho. Para os servidores aposentados, o crédito será realizado na sexta-feira, dia 26 de julho.

Já os servidores ativos terão o pagamento disponível a partir da segunda-feira, dia 29 de julho, com o crédito em conta sendo efetuado no sábado, dia 27.

Gladson Cameli destacou a importância dessa antecipação como um gesto concreto de valorização dos profissionais que contribuem diariamente para o funcionamento do Estado. “O pagamento da primeira parcela do 13º já tem data, e será realizado junto com o pagamento do mês de julho, confirmando o compromisso do governo do Estado com os servidores.”, afirmou o governador em suas redes sociais.

Essa iniciativa não apenas beneficia diretamente os servidores, proporcionando maior planejamento financeiro, mas também reconhece o esforço e a dedicação de todos que compõem o serviço público acreano.

Veja o vídeo: