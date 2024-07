Gladson diz que ‘apoia 100%’ chapa de Nicolau e Gonzaga nas eleições da Mesa Diretora da Aleac

Durante a cerimônia de comemoração dos 50 anos do Corpo de Bombeiros do Acre, nesta terça-feira (2), o governador Gladson Cameli se posicionou em relação às eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Aleac).

Na sessão desta terça-feira, os deputados decidiram antecipar as eleições, marcada para o final do ano. Agora, a escolha dos novos membros da Mesa Diretora deverá acontecer antes do recesso parlamentar, ainda neste mês.

O atual presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) confirmou ao ContilNet que a chapa que irá disputar os cargos da Mesa, deverá ter ele como 1º secretário e o ex-presidente Nicolau Júnior, como candidato a presidente. O atual vice-presidente, deputado Pedro Longo (PDT), deverá permanecer no cargo.

Em entrevista, o governador foi pragmático e declarou que ‘apoia 100%’ a construção da chapa Nicolau/Gonzaga/Longo.