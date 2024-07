Gladson volta a elogiar Lula e pede que Governo Federal intensifique atuação contra o crime nas fronteiras

A abertura do Encontro Trinacional da Integração Rota Quadrante Rodon ocorreu na manha desta terça-feira (9), para aumentar a integração entre estados brasileiros e países vizinhos.

O evento discute integração entre Rondônia, Acre e Mato Grosso assim como regiões fronteiriças de Bolívia e Peru.

Na ocasião, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli diz que é importante entender onde estão os problemas nas conexões entre os países para que assim seja possível pensar acerca de ações para solucioná-las.

“Precisamos identificar onde estão os gargalos dos estados da Amazônia, tanto brasileira como dos países vizinhos. Precisamos que o Governo Federal tome algumas medidas, como questões de alfândega com a internacionalização. O Governo Federal tem que ser protagonista nessa história, não cabe ao governo estadual”, conta ele.

Ainda sobre avanços quanto a região fronteiriça, o governador afirmou que o Acre foi selecionado como um dos estados brasileiros que receberá incentivo para aqueles que tiverem interesse em investir no Brasil, por estar cumprindo pautas ambientais. A escolha foi feita pelo presidente, sendo, junto ao Amazonas, os únicos estados da região norte contemplados pelo projeto.

O governador ainda disse estar grato pela atenção dada por parte do Governo Federal ao estado, que vem sendo usado como exemplo de desenvolvimento sustentável. “Esse encontro é de extrema importância para colocarmos na prática o que almejamos, agradeço o presidente da república pelo que tem feito ao estado do Acre”, disse.

O principal intuito é fomentar a integração dos estados e países por vias aéreas e terrestres, assim como pelas águas.

“É necessário vencer os obstáculos logísticos mas através do projeto Rota do Quadrante Rondon poderemos ter acesso a costa do Peru para exportação e importação, chegando aos mercados asiáticos e a costa oeste norte americana”, explicou.

Por fim, o governador desejou uma boa estadia as autoridades que se fazem presentes no evento. “Este é um tema tão importante para Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e também para Peru e Bolívia, desejo a todos que tenham uma estadia proveitosa e tranquila, que sejam todos bem vindos ao Acre e que isso fortaleça nossos laços, diplomáticos e fraternos”, encerrou.