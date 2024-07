Com presença de Gladson e Mailza, Governo sedia encontro de integração das regiões de fronteira

O Governo do Estado realiza nesta terça-feira (09) a abertura do Encontro Trinacional da Integração Rota Quadrante Rondon. O evento tem como objetivo acelerar a integração entre as regiões fronteiriças, em especial aos estados que compõem a referida rota – Acre, Rondônia, porção oeste de Mato Grosso, além da Bolívia e Peru.

A iniciativa faz parte do plano de integração sul-americano do Governo Federal que pretende aumentar a conectividade do Brasil com os países da América do Sul por meio de rotas de infraestrutura por portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias e rodovias.

O evento terá um ciclo de apresentações.No período da manhã, serão apresentados a estrutura do evento, além da estratégia do Acre. Também será debatida a importância do Porto de Chancay como projeto estratégico na região.

O que será abordado

O estudo apresentado fala sobre a estrada interoceânica pelo Peru e as oportunidades comerciais Brasil-Peru. E as oportunidades para o departamento de Pando – da Bolívia – como parte do Quadrante Rondon.

Além disso, serão feitos debates sobre infraestrutura e serviços logísticos, arranjos normativos e institucionais.