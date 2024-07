Governo lança campanha de doação de cabelos para pacientes em tratamento de câncer

Há mais de dez anos a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), anexa à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, recebe doações de cabelos para a fabricação de perucas, que são destinadas às pacientes em tratamento contra o câncer.

Para muitos, perder os cabelos devido à quimioterapia pode ser uma experiência emocionalmente desafiadora e impactante. As perucas ajudam essas pessoas a manterem sua autoestima e confiança, permitindo que continuem se sentindo como elas mesmas durante um período tão difícil.

Sensível à essa questão, o Governo do Estado lançou uma campanha para doação de cabelo. As perucas, oriundas dessas doações, são confeccionadas em parceria com a ONG M&S Perucas, de Santa Catarina (SC).

A cada 5 kg de cabelo doados, a gerência da Unacon envia para a sede da M&S Perucas, em Santa Catarina. Após a fabricação, a ONG devolve cinco perucas, que são distribuídas entre as pacientes da unidade, conforme a lista de espera.

Os cabelos doados podem ter química, coloração ou ser naturais. O tamanho mínimo recomendado é de 30 cm.

As doações são recebidas na gerência da Unacon e todos os custos de envio são pagos pela ONG.