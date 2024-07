“Harry Potter”: qual o filme da saga mais popular em pesquisas?

Ao longo de mais de 20 anos, a saga “Harry Potter” foi capaz de reunir fãs do mundo inteiro, se tornando um dos maiores fenômenos da cultura pop. O primeiro livro, intitulado “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e lançado em 1997, fez tanto sucesso que acabou rendendo outras seis obras literárias diretamente ligadas à história do bruxo, além de oito adaptações cinematográficas.

Os filmes, lançados de 2001 a 2011, caíram nas graças de fãs da obra original e daqueles que nunca tiveram contato com os livros escritos por J.K. Rowling. Não é incomum que cada um expresse favoritismo por um longa-metragem específico, fazendo com que os favoritos divirjam entre si.

Em buscas do Google, no entanto, há título que se sobressaem em popularidade em relação a outros. Através do auxílio da plataforma Google Trends, a CNN realizou um levantamento sobre as buscas a respeito dos oito filmes da franquia.

Qual o filme da saga “Harry Potter” mais popular em pesquisas do Google?

Segundo dados coletados pela CNN com um recorte voltado aos últimos cinco anos, o filme mais popular em buscas feitas no site é “A Pedra Filosofal” (representado com a cor azul no gráfico abaixo). O filme é seguido por “O Prisioneiro de Azkaban”, na segunda posição (amarelo), e ” O Cálice de Fogo” (verde) e “A Câmara Secreta” (vermelho) empatados na terceira posição. “O Enigma do Príncipe” vem logo em seguida (representado pela cor roxa).

“Harry Potter e a Pedra Filosofal”, inclusive, atingiu “pico” de buscas no Google no ano de 2021, quando completou 20 anos de lançamento. Naquele ano, o filme foi reexibido nos cinemas em sessões especiais.

Ainda que não tenham atingido o pico como seu antecessor, “Harry Potter e a Câmara Secreta” e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” também apresentaram maiores buscas em 2022 e 2024, respectivamente, por conta de, também, terem ganhado reexibições em comemoração às duas décadas no ar.

Vale ressaltar que o valor de 100 presente no gráfico de pesquisa representa maior pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa metade da popularidade e a pontuação pontuação de 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo

Com um recorte de regiões, as que lideram as buscas sobre “Pedra Filosofal” são os estados do Ceará e Pernambuco, em primeiro lugar, seguidos por Paraíba, Amapá, São Paulo e Paraná, nesta ordem.

“O Prisioneiro de Azkaban”, por sua vez, foi mais popular no Amapá, Ceará e São Paulo, nesta ordem.

Veja os gráficos:

A saga narra as aventuras de um jovem chamado Harry Potter, que descobre, aos 11 anos de idade, que é um bruxo ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

No cinema, a trama foi interpretada pelos atores protagonistas Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Rony).

Atualmente, a empresa Warner Bros. Company desenvolve, em conjunto com o canal HBO, uma série do bruxinho. Informações já divulgadas afirmam que cada temporada será baseada em um dos sete volumes da obra literária de J. K. Rowling. A ideia é que novos atores sejam escalados para os papéis famosos da cultura pop, como o trio Harry, Ron e Hermione