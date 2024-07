Homem é baleado por criminosos armados na rua e vai para o PS em estado grave

Lucas Moreira da Silva, 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (3), na Rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Lucas estava andando de bicicleta, quando foi abordado por criminosos armados, que dispararam várias vezes contra a vítima, que foi atingida por um único tiro nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Para não ser morto, o homem correu até a casa de populares e pediu ajuda e avisou que estava baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico avançado. Os socorristas chegaram rápido e prestaram os primeiros atendimentos e conseguiram, com muita eficiência, estabilizar o quadro clínico de Lucas. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Segundo os socorristas do Samu, a princípio se pensava que o tiro havia atingido a região da cabeça, mas o médico plantonista verificou que na realidade as costas da vítima havia sido atingida pelo projétil. Ainda de acordo com os sorristes, Lucas não estava sentido as pernas, dando a entender que o tiro pode ter lesionado a coluna vertebral do homem.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Segundo a polícia, o crime teria sido motivado devido Lucas estar furtando fios na região. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).