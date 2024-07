Horóscopo 2024: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Viagem com os filhos, ou com o par aliviará o estresse e a ansiedade. Se está planejando uma grande mudança no trabalho ou no lifestyle, você encontrará condições favoráveis para concretizar os planos e decidir o futuro. O que não dá mais é ficar repetindo padrões e ter a sensação de não sair do lugar. A cabeça está mudando. Respire novos ares! Veja as previsões do tarô para todos os signos em julho