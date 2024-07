Igor Cosso e Heron Leal anunciam noivado: “Futuro inteiro pela frente”

O ator Igor Cosso anunciou que está noivo do dançarino e advogado Heron Leal. A novidade foi revelada nas redes sociais nesta quarta-feira (10/7).

“Estamos noivos! Cinco anos juntos de muito amor e o futuro inteiro pela frente”, escreveu Igor em uma postagem no Instagram, em conjunto com o amado. Os dois posaram para fotos mostrando as alianças durante uma viagem romântica nas Maldivas.

O casal recebeu muitas felicitações dos amigos e fãs após o anúncio. Vitor Di Castro, Giovanna Ewbank e Rodrigo Simas foram alguns artistas que deixaram mensagens carinhosas ao casal.

Desde que assumiu sua orientação sexual, Igor Cosso perdeu milhares de seguidores. “Vim pensando há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar como ator na TV, em falar sobre minha orientação sexual. No meio da pandemia, me senti mais empoderado como artista e postei uma foto de uma arte de um casal se beijando. Pensaram que era eu e meu namorado, mas não era. Falei: ‘Quer saber? O momento é agora e postei uma foto minha e do meu namorado’. Foi a melhor coisa que fiz. Só penso que deveria ter falado antes”, disse ele em uma entrevista ao canal do YouTube Roda Viva em 2021.