Influenciador, policiais, pastora e mais; veja a lista dos 21 candidatos a vereador pelo NOVO

Na convenção municipal do NOVO em Rio Branco, nesta terça-feira (30), foi oficializada a chapa de 21 candidatos que irão disputar uma das cadeiras da Câmara Municipal da capital nas eleições deste ano.

Com 6 mulheres e 15 homens, a chapa tem nomes conhecidos que vão desde a influenciador digital, policial militar e pastores evangélicos.

O presidente municipal do partido, Wille Viana, declarou que as expectativas do NOVO é de eleger pelo menos dois parlamentares na capital.

Veja a lista completa:

1. Alcimar Ribeiro- 35 anos, empresário;

2. Cristiano Contador- 34 anos, contador;

3. Cristhyan Carcia- 39 anos, empresário;

4. Dandara- 35 anos, Servidora pública/ Presidente Do CAU;

5. Dennys Rocha – 21 anos, acadêmico de Direito, presidente da Juventude Novo no Acre;

6. Diácono Leo Lino- 47 anos, empresário;

7. Tássia Nobre- 35 anos, conselheira tutelar;

8. Felipe Salgado- 26 anos, assessor parlamentar e influenciador;

9. Fernando Veras- 43 anos, engenheiro agrônomo;

10. Igor Oliveira- 35 anos, policial militar;

11. Tia Joyce- 49 anos, autônoma;

12. Manelzinho- 56 anos, aposentado;

13. Maurício do Chalé, 38 anos, autônomo;

14. Paulo César – 50 anos, empresário;

15. Professor Manoel- 52 anos;

16. Professor Sérgio Torres- 51 anos, servidor público federal no Ifac;

17. Rayner Neri- 35 anos, empresário;

18. Salete Freitas- 41 anos, pastora;

19. Tanaca Ferreira, – 33 anos; servidor público e advogado;

20. Tayná Nobre- 35 anos, autônoma;

21. Vanessa Facundes- 29 anos, advogada e defensora da causa animal.