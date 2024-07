Ingrid Guimarães faz 52 anos: confira 5 curiosidades sobre a atriz

Ingrid Guimarães completa 52 anos de idade nesta sexta-feira (5/7). A atriz, reconhecida nacionalmente pelos trabalhos na televisão, no teatro e no cinema, tem detalhes curiosos envolvendo sua carreira e também a vida profissional.

Confira cinco curiosidades sobre Ingrid Guimarães

Raiz goiana

A artista nasceu em Goiânia, em 5 de julho de 1972. Ela só se mudou para o Rio de Janeiro quando completou 13 anos de idade, onde começou a estudar teatro.

Família

Ingrid Guimarães é casada com o artista plástico René Machado desde 2006 e tem uma filha de 14 anos chamada Clara.

Primeiro salário

O primeiro trabalho de Ingrid Guimarães como humorista foi no Chico Total, em 1996. “Foi meu primeiro salário da Globo. Eu entrei e o cara me ofereceu R$ 800, dei uma batalhada e disse que queria R$ 900. Eu saí me sentindo super rica”, contou ela no Que História é Essa, Porchat?.

Recorde nos cinemas

O filme Minha Irmã e Eu, protagonizado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, tornou-se a maior bilheteria nacional pós-pandemia e ultrapassou mais de 2 milhões de espectadores nos cinemas.

Aborto durante filme

A atriz enfrentou um aborto durante as filmagens do filme Loucas Para Casar, que estreou em 2015. Ela revela que esse episódio a marcou profundamente, a ponto de não conseguir participar de uma possível continuação do filme.