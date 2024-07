Jovem desaparece após ir ao centro de Rio Branco e familiares pedem ajuda para encontrá-la

Desde o último sábado (27), a família de Maria Clara Araújo da Silva, de 18 anos, está em alerta máximo após a jovem desaparecer sem deixar rastros. Maria Clara saiu de casa, no bairro 6 de agosto, na manhã do sábado, com destino ao centro da cidade, e desde então não deu mais notícias. O celular da jovem está fora de área, o que tem intensificado a preocupação dos familiares.

A ausência de comunicação e o fato de o celular estar inacessível deixaram a família em estado de desespero. Eles relatam que Maria Clara não tem histórico de desaparecimentos e que sua ausência repentina é completamente fora do seu comportamento habitual. Ela foi vista pela última vez no sábado (27) pela parte da tarde, no Centro, nas proximidades do Colégio Acreano e Terminal Urbano. Ela saiu de casa vestindo uma calça branca e uma blusa marrom.

“Estamos desesperados e precisamos da ajuda de todos para encontrar a Maria Clara. Qualquer informação, por menor que seja, será de extrema importância”, desabafou um familiar.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto a jovem ou que tenha informações sobre seu paradeiro, que entre em contato imediatamente. As autoridades locais já foram notificadas e estão colaborando com a busca, mas a ajuda da comunidade é fundamental para encontrar a jovem.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Clara Araújo da Silva, os contatos podem ser feitos pelo telefone: (68) 99236 2178.