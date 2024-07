Lançamento da 4ª Fase do Residencial Sibipiruna atrai famílias e investidores no Bonsucesso

O Stand de Vendas da Ipê Empreendimentos no Bonsucesso foi palco do lançamento oficial da 4ª Fase do Residencial Sibipiruna, no último sábado (13). O evento, projetado para promover o empreendimento e atrair novos moradores e investidores, contou com uma série de atividades voltadas para toda a família e teve como objetivo aumentar a visibilidade do projeto.

Público-alvo diversificado

Famílias em busca de um novo lar, investidores imobiliários e moradores locais interessados no desenvolvimento do bairro Bonsucesso marcaram presença no evento, para criar um ambiente acolhedor e familiar para os participantes.

Atrações para todas as idades

Durante todo o dia, os visitantes puderam desfrutar de diversas atividades. Para as crianças, um pula-pula foi montado na área externa do stand, proporcionando entretenimento enquanto os pais exploravam o espaço e conheciam os detalhes do Residencial Sibipiruna. Próximo à entrada, um espaço foi dedicado à distribuição de pipoca e geladinho, criando um ambiente acolhedor desde o primeiro contato.

Compromisso ambiental reforçado

Uma das atividades mais simbólicas do evento foi o momento de plantio da Sibipiruna. Localizado na área verde ao redor do stand, o plantio contou com a participação de autoridades e visitantes, reafirmando o compromisso da Ipê Empreendimentos com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da região.

Atividades estruturadas e consultoria especializada

Além das atrações recreativas, o evento ofereceu uma apresentação detalhada do empreendimento, com tours guiados pelo stand de vendas que incluíam maquetes e plantas das casas disponíveis. Vídeos promocionais e depoimentos de clientes satisfeitos também foram expostos, proporcionando aos interessados uma visão abrangente do Residencial Sibipiruna.

A equipe de vendas esteve presente durante todo o evento, oferecendo consultoria imobiliária para esclarecer dúvidas e apresentar as condições especiais de compra disponíveis. A sessão de plantio da Sibipiruna marcou o ponto alto do dia, simbolizando o início de novas histórias e memórias para os futuros moradores do empreendimento.

Comunicação eficaz e divulgação ampla

Para garantir o sucesso do evento, a Ipê Empreendimentos utilizou uma estratégia robusta de comunicação e divulgação. Convites digitais e físicos foram distribuídos com antecedência, destacando as atrações e benefícios exclusivos do evento. Nas redes sociais, uma campanha ativa no Instagram e Facebook manteve os seguidores atualizados com teasers e lembretes do lançamento. Anúncios em rádios e jornais locais também contribuíram para aumentar o alcance da divulgação, alcançando um público mais amplo e diversificado.

Planejamento e execução

O evento foi meticulosamente planejado para oferecer uma experiência memorável aos participantes. Desde a estrutura do stand de vendas e áreas de atividades até os equipamentos de som e vídeo, todos os recursos foram cuidadosamente preparados. Uma equipe dedicada de apoio, corretores e segurança garantiu que tudo transcorresse de acordo com o planejado, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para todos os presentes.

Cronograma do Evento

O lançamento da 4ª Fase do Residencial Sibipiruna marcou não apenas o início de uma nova etapa no empreendimento, mas também consolidou o compromisso da Ipê Empreendimentos com a qualidade, sustentabilidade e bem-estar da comunidade local. Através de iniciativas como esta, a empresa reafirma seu papel como líder no mercado imobiliário, proporcionando soluções de moradia que atendem às necessidades e expectativas de seus clientes.

Veja fotos: