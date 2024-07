Lula anuncia mais de R$ 400 bilhões para o agronegócio no Plano Safra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira (3/7), da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024/2025. Na ocasião, o governo anuncia R$ 400,59 bilhões para fomento ao agronegócio no âmbito do programa.

O Plano Safra oferece linhas de crédito, incentivos e outras políticas para médios e grandes produtores. Além disso, foram liberados R$ 108 bilhões em recursos de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) — títulos de dívidas emitidos por instituições financeiras, voltados ao financiamento do agro. O valor é complementar ao montante do Plano Safra.

Dos R$ 400,59 bilhões, R$ 293,29 bi serão voltados a atividades de custeio e comercialização, e R$ 107,3 bi a investimento em negócios. As taxas de juros variam entre 8% a 12%, a depender do programa.

Mais cedo, o governo detalhou a versão do programa para a agricultura familiar, com R$ 76 bilhões para o crédito rural. O plano deste ano também traz incentivos para ampliar a produção de arroz entre pequenos produtores.