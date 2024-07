Marcelo Cruz anuncia desistência de candidatura à prefeitura de Porto Velho

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), Marcelo Cruz (PRTB), anunciou em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (08), que não é mais pré-candidato à prefeitura de Porto Velho. Isso acontece após a divulgação de questões legais relacionadas a contratos de mídia feitos pelo parlamentar.

O deputado explicou que uma norma interna da ALE proíbe a contratação de serviços de divulgação num período de seis meses antes das eleições, o que não foi cumprido por ele.

“Todos sabem das dificuldades de uma candidatura que comece com problemas legais. Conversei com minha família e assessores e, com muito respeito aos rondonienses e portovelhenses, decidi abrir mão da candidatura”, explicou Marcelo.

Marcelo Cruz não é o primeiro a desistir da cadeira do executivo municipal. Fátima Cleide também não estará nas eleições, já que, na semana passada, o PT anunciou apoio à candidatura do advogado Célio Lopes (PDT).

Veja o vídeo: