Na Conta! Municípios do Acre recebem mais de R$ 23 milhões do FPM; veja detalhes

Os 22 municípios do Acre receberam cerca de R$ 23 milhões referentes a mais uma parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A informação foi revelada pelo site Brasil 61.

Esse valor foi distribuído entre as prefeituras do estado e corresponde à parcela do terceiro decêndio do mês de julho de 2024.

A capital Rio Branco recebeu a maior quantia do valor: R$ 13.426.579,71. Entre os municípios do estado que receberam as maiores quantias também estão Cruzeiro do Sul, segundo maior município, com R$ 1.149.733,43; Feijó, com R$ 613.191,16; Brasiléia, com R$ 536.542,27; e Epitaciolândia, com R$ 459.893,37.

Por outro lado, cidades como Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus receberam um valor bem menor, de R$ 229.946,69 cada.

O recurso total do FPM destinado aos municípios brasileiros foi de R$ 4,2 bilhões neste decêndio — valor 15% maior que no mesmo período de 2023. Com relação à parcela de junho, houve redução de 11%.

Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União, por meio de impostos, e são repassados, a cada dez dias, a todas as prefeituras do país. São feitas transferências de dinheiro aos municípios por volta dos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia num sábado, domingo ou feriado, o repasse é feito no primeiro dia útil anterior.