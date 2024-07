No Acre, PF já deflagrou mais de 10 operações contra abuso e pornografia infantil em 2024

Os crimes de estupro de vulnerável, estupro e armazenamento de conteúdo de pornografia infanto juvenil tem sido alvos de diversas operações da Polícia Federal no Acre.

Em menos de 24 horas, em julho de 2024, duas operações foram deflagradas no estado, sendo a Operação Praesidium em Rio Branco e outra foi a Operação Aquila III, que resultou na prisão em flagrante de um homem boliviano, pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil.

Um levantamento feito pela Polícia Federal a pedido do ContilNet mostra que, pelo menos, 14 operações contra estes tipos de crimes já foram deflagradas em 2024. Em Rio Branco, 11 operações foram feitas pela PF e as outras três foram no município de Epitaciolândia.

Os números são apenas do primeiro semestre de 2024. Até maio, de acordo com outro levantamento da PF a pedido do ContilNet, apenas em quatro meses de 2024, foram deflagradas oito operações relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil no Acre, que representa mais que o dobro das operações deflagradas em 2023, que foram apenas três. Dos mandados judiciais cumpridos até maio de 2024, três pessoas foram presas em flagrante, segundo o delegado da Polícia Federal, Kennedy Barbosa.

Relembre algumas operações de 2024

Em 30 de janeiro, a Operação Alcateia foi deflagrada pela PF, com objetivo de combater o armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil. Nesta operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco.

Em 13 de março, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a PF deflagrou as operações Maverick e S.O.S Kids, com objetivo de reprimir a posse, compartilhamento e comercialização de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil pela internet. Na operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

No dia 21 do mesmo mês, a PF deflagrou a operação Anônimo, com o mesmo objetivo, sendo cumprido um mandado de busca e apreensão em Rio Branco. Além disso, um homem foi preso em flagrante por armazenar arquivos de abuso sexual infantojuvenil no celular.

No final de março, no dia 27, a Polícia Federal deflagrou uma operação nacional, chamada Share, com 59 mandados de busca e apreensão expedidos. No Acre, 1 mandado foi cumprido na operação.

No mês de abril, no dia 11, a PF deflagrou mais uma operação em Rio Branco. A Operação User Hacker tinha como objetivo reprimir o abuso sexual infantojuvenil pela internet, dando cumprimento a mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. Além disso, um mandado de prisão também foi cumprido e o alvo da operação foi preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Já no dia 24, também em Rio Branco, a PF deflagrou a Operação Videochamada, com o mesmo objetivo de combater a produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Participaram da ação seis policiais federais, que deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

Em 16 de maio, a Operação Short Net foi deflagrada pela Polícia Federal para combater o armazenamento e divulgação de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Rio Branco e durante a ação o investigado foi preso em flagrante por armazenar e disponibilizar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

No final de maio, no dia 30, a Polícia Federal apreendeu um grande volume de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil durante a Operação Aquila, em Epitaciolândia. A ação era voltada ao combate da divulgação de crimes de violência sexual contra menores por meio da internet.

No mês de junho, uma pessoa foi presa durante a Operação Asfixia, no dia 6. Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Rio Branco.

Já no dia 20, a PF deflagrou a Operação Escudo em Rio Branco, com o objetivo de coibir o compartilahmento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil pela internet, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão. No dia seguinte, 21 de junho, a PF deflagrou a Operação Aquila II, em Epitaciolândia. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, desencadeada com o objetivo de combater crimes de compartilhamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil e uma pessoa foi presa em flagrante.