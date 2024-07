Pais buscam ajuda para encontrar aparelho auditivo perdido de filho

O pequeno João, residente da Vila Acre em Rio Branco, enfrentou um contratempo significativo ao perder seu aparelho auditivo, peça crucial para sua qualidade de vida. Agora, os pais pedem solidariedade e apoio da comunidade para recuperar o dispositivo perdido.

O aparelho é essencial para João acompanhar conversas e interagir plenamente em seu dia a dia, e foi perdido no último domingo (14) pela manha, no bairro Vila Acre. O contato telefônico (68) 999954124 (Suzana) foi disponibilizado para qualquer pessoa que encontre ou saiba informações sobre o paradeiro do aparelho.

A perda do aparelho auditivo não apenas impacta a capacidade auditiva de João, mas também é um grande custo financeiro, uma vez que esses dispositivos são personalizados e adaptados às necessidades individuais dos usuários.

Para aqueles que possam ter encontrado ou visto o aparelho auditivo, entre em contato diretamente pelo número fornecido. A comunidade pode fazer a diferença na resolução deste problema divulgando a foto abaixo e ajudando na melhoria da qualidade de vida de João, caso encontre seu aparelho.