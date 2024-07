Parque aquático, playground e karts: Bocalom conhece esboço do Parque Cidade da Criança

O prefeito Tião Bocalom conheceu nesta terça-feira (16) o primeiro esboço do projeto do Parque Cidade da Criança, que será construído no Segundo Distrito de Rio Branco. O projeto foi apresentado pela empresa responsável pela obra.

Com investimento de mais de R$ 10 milhões de recursos federais, por meio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, a Cidade da Criança será construída em uma área de 20 mil metros quadrados.

“A ideia deste parque das crianças é exatamente no sentido de a gente poder ter aquelas crianças de 1 ano até 12 anos, que precisam ter o seu espaço. Esse parque vem exatamente para suprir essa necessidade. Hoje conversamos com alguém que realmente conhece e que tem noção da situação. Que veio nos orientar. Estou muito feliz, pois vejo que esse parque vai marcar a história da nossa cidade”, disse Bocalom.

Os equipamentos que serão instalados no parque fazem parte de uma empresa dos Estados Unidos. O representante do grupo veio até Rio Branco para apresentar o esboço.

“A Cidade da Criança tem que ter de tudo, desde a praça de alimentação, brinquedos aquáticos, playground, e também o cartódromo, para que possam brincar com cartes. É um projeto ambicioso e que Rio Branco merece”, completou Bocalom.