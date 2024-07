Record esclarece participação de Kevelin Gomes em A Fazenda 16

A Record TV não quis! Nesta quinta-feira (11/7), a emissora negou que Kevelin Gomes estaria no elenco de A Fazenda 16. Num comunicado, o canal ainda esclareceu que a produtora sequer esteve cotada para a nova edição do reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

Especulações em torno do nome da baiana ganharam a web na noite da última quarta-feira (10/7), depois de conversas extraconjugais entre ela e Yuri Lima, namorado de Iza, virem à tona.

De acordo com Gabriel Perline, da Contigo!, a empresa do Bispo Macedo alegou que a história não tem fundamento. “Não sei de onde nasceu isso”, garantiu uma das fontes do jornalista.

Além disso, segundo Perline, outro empecilho seriam as marcas que patrocinam o programa e usam os peões para ações de merchandising. As instituições não gostam de agregar o nome a perfis polêmicos como o de Kevelin, principalmente porque a moça não tem carreira artística.

Kevelin Gomes é conhecida por trabalhos sensuais e vídeos de sexo explícito, que são comercializados em plataformas para maiores de 18 anos, como OnlyFans e Privacy. Pelo visto, não vai ser desta vez que a mocinha ficará famosa!