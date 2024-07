Rio Acre continua baixando e se aproxima da cota de pior seca da história na capital

Nesta quarta-feira (17), o nível do Rio Acre na capital marcou 1,68 metros, segundo a medição da Defesa Civil de Rio Branco, às 06h. Nas últimas 24 horas, houve uma redução de 8 centímetros, quando o Rio marcou 1,76 metros na terça-feira (16). Além disso, não houve registro de acumulado de chuvas nos últimos dias, o que prejudica ainda mais a situação.

Essa queda acentuada no nível do Rio indica uma seca severa ainda mais severa para 2024, como já havia previsto a Defesa Civil do município.

O Rio já registrou a menor cota da história para o mês de maio e se aproxima do recorde de pior seca, quando o Rio atingiu apenas 1,25 metros, em setembro de 2022.

Abaixo da cota de dois metros o rio é considerado intrafegável, já que a navegação fica dificultada em razão do baixo nível. Outros reflexos da seca também são o escoamento da produção ribeirinha, falta de água em comunidades rurais e a dificuldade na captação de água na zona urbana.