Rio Branco tem mais de 100 pontos monitorados por câmeras de segurança; saiba quais

Gameleira, Mercado Velho, Parque Chico Mendes e Horto Florestal. Esses são alguns dos 103 pontos de câmeras do monitoramento realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em parceria com a Prefeitura de Rio Branco.

Além desses locais, há videomonitoramento nos circuitos circuito da Fundação Elias Mansour, Palácio Rio Branco, Praça da Revolução, Museu dos Povos da Floresta, Praça dos Tocos, Parque da Maternidade, Praça Povos da Floresta e Lago do Amor.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, a instalação de câmeras em locais públicos representa uma economia para o estado, pois os pontos com câmeras apresentam redução de crimes e geram sensação de segurança.

O circuito de câmeras monitora em tempo real, permitindo uma resposta imediata as emergências, além de realizar gravações em vídeo, que são essenciais para as investigações e processos na justiça.