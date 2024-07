Rita Cadillac revela fora de Zezé após fama: “Almoçava na minha casa”

Rita Cadillac participou do Café com Respostas, podcast apresentado por Zilu Camargo, e revelou uma situação curiosa envolvendo o ex-marido da empresária, Zezé Di Camargo. O episódio completo vai ao ar nesta quinta-feira (4/7), às 18h. A coluna Fábia Oliveira, no entanto, teve acesso com exclusividade ao trecho.

Segundo a cantora, ela foi amiga do pai de Wanessa por um tempo e chegou a ajudá-lo no passado. Mas, após estourar nas paradas do sucesso, Zezé deu um fora na artista e, desde então, a amizade se acabou.

“Eu conheci o seu ex-marido [Zezé Di Camargo], quando ele veio de Goiânia pra gravar. ‘Ah, chegou um menino de Goiânia que vai gravar, não tem grana pra gravar, isso e aquilo’. Eu falei: ‘Se quiser levar lá na minha casa, está sempre aberta’. Zezé passou a frequentar a minha casa porque eu tinha uma funcionária que era muito fã dele, ele ia lá, almoçava e tal”, começou contando Rita Cadillac, surpreendendo Zilu.

A ex-chacrete continuou: “Eu sempre brinquei muito com o Zezé, falava que ele precisava crescer um pouquinho mais, tá muito baixinho”, disse ela sendo interrompida por Zilu. “Eu nunca soube… Nem que ele ia na sua casa”, disse a apresentadora do Café com Respostas. “Pois é, mas posso te falar uma coisa? Nunca houve nada”, garantiu Cadillac.

A cantora, então, contou sobre o episódio do fora que recebeu de Zezé Di Camargo. “Passou-se muitos anos, encontrei com ele nesse show, passei por ele e brinquei: ‘E aí, Zezé, cresceu?’. Ele olhou pra minha cara e falou assim: ‘Cresci tanto que eu posso entrar dentro de um shopping e comprar o shopping inteiro’. Eu falei: ‘Parabéns pra você’ e dei a volta [foi embora]”, revelou.

Ao ouvir a situação, Zilu chegou a se desculpar com Rita Cadillac. “Eu não sabia. Nunca presenciei, porque eu jamais aceitaria presenciar uma resposta dessa, principalmente pra alguém que um dia estendeu a mão… Desculpas”, disse ela sendo cortada pela ex-chacrete. “Você não tem que pedir desculpas, nem ele”, disparou.

O episódio completo vai ao ar em https://www.cafecomresposta.com.br/.