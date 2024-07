Saiba quem é a mulher com quem Yuri Lima teria traído IZA

No início da noite desta quinta-feira (10/7), Iza noticiou em suas redes sociais que decidiu pôr um fim ao seu relacionamento com Yuri Lima, após descobrir um caso do agora ex. Como o portal LeoDias já te contou, nós recebemos todas as informações e optamos por preservar a cantora, passando tudo à sua equipe.

Eles, por sua vez, acreditavam que o melhor para ela era já saber a verdade, e, mesmo que este veículo não divulgasse nada, sabiam que em algum momento a história ia ser ventilada. Agora, nós te contamos quem foi a pivô e amante do jogador do Mirassol desde o ano passado.

Nós entramos em contato com a equipe da artista e passamos todos os fatos à eles, que decidiram contá-la pessoalmente, após irem até o Rio de Janeiro dar a notícia. Este veículo esperou o aval e o tempo da cantora para noticiar a informação em detalhes.