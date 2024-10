Corpo da mãe suspeita de decapitar filho é desenterrado e queimado por moradores

O corpo de Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi desenterrado e queimado na madrugada deste sábado (19), no cemitério municipal da cidade de Itambé, em Pernambuco. Ela é suspeita de decapitar o filho de seis anos. Assista ao vídeo abaixo.

De acordo com informações, pessoas não identificadas foram até o cemitério e abriram a cova e atearam fogo no corpo da mulher. Ela morreu após passar quase 30 dias internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, após resistir à prisão e tentar se matar.

Entenda

Uma mulher, mãe de uma criança, matou o próprio filho na madrugada desta sexta-feira, dia 20 de setembro, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A suspeita decapitou a vítima já morta na chegada da polícia.

De acordo com informações, a Polícia Militar recebeu informações via rádio informando de que havia uma criança gritando e aparentemente estava sozinha.

Com a chegada da polícia, a vítima já estava morta e a mãe segurava a cabeça da filho. Ao perceber a presença policial, a suspeita tenta se matar, porém foi contida pelos militares.

O velório do garoto aconteceu no sábado, 21 de setembro. Ele foi enterrado no Cemitério Campos Santos, na cidade de Pedras de Fogo, no Litoral Sul da Paraíba. Miguel, de 6 anos, vivia com os avós maternos, mas costumava ficar com a mãe alguns dias da semana.

Morte da suspeita

A mãe suspeita de decapitar o filho de seis anos, no dia 20 de setembro, morreu na madrugada desta quinta-feira (17), no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ela estava internada desde o mês de setembro quando tentou resistir à prisão e foi baleada por policiais militares.

Identificada como Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos. De acordo com a Polícia Militar, mesmo ferida e algemada a mulher conseguiu se soltar. Ela tentou pegar uma tesoura para se matar mas foi contida pelos policiais.

Ela foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa em estado grave.