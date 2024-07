‘Se comer pão, não dirija’: pesquisa aponta grande presença de álcool em pães de forma

Um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) revelou nesta quarta-feira (10), que marcas de pães de forma podem possuir alto teor alcoólico. Segundo informações do estudo, a quantidade pode até afetar o teste do bafômetro.

A pesquisa avaliou as dez marcas líderes de venda no Brasil. O resultado mostra que apenas os produtos Pullman e Plus Vita foram aprovados. O restante possui uma grande quantidade de álcool.

Três marcas tiveram as piores avaliações. Segundo a Proteste, apenas duas fatias de amostras da Visconti, Bauducco e Wickbold 5 Zeros poderiam resultar em teste positivo no bafômetro.

Segundo informações do site de notícias Metrópoles, oito marcas ultrapassam os níveis de álcool permitidos para crianças, segundo o estudo.

São elas: Visconti, Bauducco, Wickbold 5 zeros, Wickbold Sem Glúten, Wickbold Leve, Panco, Seven Boys e Wickbold.

Depois dos resultados, a Proteste enviou ofícios para o Ministério da Agricultura e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sugerindo a determinação de um percentual máximo de álcool e ações de fiscalização.