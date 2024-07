Seca devastadora: mais dois rios do Acre entram em situação crítica, declara Agência Nacional

Na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (31), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez hídrica no Rio Acre e o Rio Iaco, ambos no Acre.

A medida tem como objetivo intensificar os processos de monitoramento hidrológico dessas bacias, identificando impactos sobre usos da água e propondo eventuais medidas de prevenção e mitigação desses impactos.

Na última semana, em outro rio no Acre – o Purus – também já havia sido declarada a escassez hídrica. Tanto o Rio Acre, quanto o Rio Iaco, são afluentes do Rio Purus.

O decreto é válido até o dia 30 de novembro, podendo ser prorrogado mediante análise técnica.

A agência informou ainda que vai acompanhar a situação hidrometeorológica da bacia visando identificar impactos sobre os usos da água e propor eventuais medidas de prevenção e mitigação por meio do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Contingência para Enfrentamento dos Impactos Esperados do Fenômeno El Niño sobre os Recursos Hídricos na bacia do rio Amazonas ( GTA Amazonas).

Os rios em escassez hídrica

A bacia do Purus cobre aproximadamente 368,000 km2 e está localizada dentro dos limites territoriais do Brasil e Peru, com mais de 90% de sua bacia inserida nos Estados de Amazonas e Acre, nas cidades de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira.

O Rio Acre tem sua nascente no Peru. O seu alto curso, até a localidade de Seringal Paraguaçu, atua como divisa entre Brasil e Peru. No total, o Rio Acre percorre mais de 1.190 km desde suas nascentes até a desembocadura. É atravessado por duas pontes internacionais: uma liga Assis Brasil a Iñapari (Peru) e outra liga Brasileia a Cobija (Bolívia).

O Rio Iaco é um afluente do Rio Purus e percorre todo o município de Sena Madureira, no Acre.