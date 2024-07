Steam recebe 5 novos jogos grátis nesta semana; Conheça e resgate agora!

O PC é um dos lugares mais democráticos para jogar novas aventuras — e muito disso se deve às ótimas janelas promocionais disponíveis nas plataformas. Mas, além das ofertas, também há diversos jogos gratuitos para aproveitar na Steam, por exemplo.

O Voxel, como de costume, está aqui mais uma vez para fazer uma curadoria com cinco melhores jogos grátis que chegaram recentemente na Steam para você se divertir sem precisar gastar nada por isso. Quer conhecê-los? Então confira os nomes logo abaixo!

Escape from Ever After: Onboarding

Inspirado em Paper Mario e com um estilo de arte extremamente fofo, Escape from Ever After: Onboarding é um RPG onde você deverá lutar contra a megacorporação Para Sempre S.A., enquanto ela assume o controle de livros para obter mão de obra barata.

Sendo uma versão prólogo do jogo Escape From Ever After, em Escape from Ever After: Onboarding os jogadores viverão na pele de Flynt, o Escudeiro, que deve se unir à sua antiga arqui-inimiga Tinder para escalar a pirâmide corporativa e derrubar a Para Sempre S.A. por dentro.

Weyrdlets

Com uma proposta de jogo relaxante de bichinhos de estimação para desktop, em Weyrdlets você poderá colecionar itens fofos, decorar a sua casa e trazer seu animalzinho virtual para a área de trabalho quando precisar da sua adorável companhia.

Você deverá adotar um amável companheiro nesse simulador de cuidado de bichinhos administrado pela comunidade. Aqui, será possível levá-lo para fora do game até outras partes da tela do seu computador para interagir, customizar e trazer alegria para sua rotina de trabalho.

Abyssal

Abyssal.Fonte: Steam

Abyssal é um jogo de estratégia 3D baseado em turnos onde um monge, empunhando magia arcana, deve lutar contra hordas de criaturas semelhantes a Eldritch com a ajuda de seus asseclas.

A história do game gira em torno de dois irmãos, Alaric e Archivald, destinados a herdar a liderança de seu culto. No entanto, a ganância de Alaric o levou a tentar matar Archivald para tomar todo o poder, forçando o irmão a fugir enquanto seus subordinados eram mortos. Além da trama familiar, o game tem mecânicas no melhor estilo XCOM. Vale a pena dar uma conferida!

Krypta FM

Sendo o projeto de estreia do estúdio Under The Sink, Krypta FM levará os jogadores para Gozdary, uma pequena vila na Polônia onde os moradores notaram muitas coisas estranhas e paranormais acontecendo ultimamente.

As áreas foram assombradas por um suposto criptídeo de Gozdary, que deixou rastros para os jogadores resolverem quebra-cabeças ouvindo transmissões com informações valiosas que podem estar escondidas nas mensagens. O game parece um pouco tenso, então realmente vale a pena dar uma conferida!

Dungeonborne

Por fim, ostentando uma temática medieval, Dungeonborne está em acesso antecipado na Steam e é um jogo de exploração de masmorras em primeira pessoa que combina elementos de extração com design icônico de classes de fantasia.

Seja explorando os corredores traiçoeiros do Castelo Clouseau ou enfrentando o labirinto de vários andares do Beco do Pecador, aqui você deverá empunhar espadas e magias em mais de 10 combinações únicas para enfrentar os perigos. O visual do game é incrível e o gameplay também parece bem divertido, esse realmente vale o seu tempo!