Três brasileiros são eleitos entre 100 maiores atletas do século; veja lista

– Pode haver uma tentação para Marta ficar para uma última chance na Copa do Mundo em casa em 2027, mas do jeito que está, as Olimpíadas de Paris serão sua última tentativa de um título mundial com a seleção brasileira. Não ter tal honra não faz o menor estrago em seu legado. Marta é simplesmente a jogadora mais importante na história do futebol feminino. Nunca haverá outra Marta. Passando por oponentes, vencendo goleiras com um golpe de pé esquerdo, Marta veio do nada — uma família pobre em uma parte remota do Brasil — para legitimar o esporte em lugares onde ele lutava para ser levado a sério. A inspiradora de milhões de sonhos, aquela que mostrou que o jogo feminino pode ser uma forma de arte — comenta o jornalista esportivo inglês, Tim Vickery.

87. Ronaldo Nazário, o Fenômeno

Ronaldo Fenômeno foi bicampeão da Copa do Mundo da FIFA; bicampeão da Bola de Ouro; bicampeão da Copa América; três vezes Jogador do Ano da FIFA; vencedor da Bola de Ouro na Copa do Mundo masculina de 1998; vencedor da Chuteira de Ouro na Copa do Mundo masculina de 2002.

– O Ronaldo foi provavelmente o atacante mais rápido e poderoso correndo com a bola na história do jogo, capaz de variações de ritmo e capaz de desacelerar, manter a cabeça parada e chutar para o gol com precisão fria. Todas essas virtudes foram melhor vistas no século XX — mas o século XXI surgiu com o melhor enredo. Duas vezes seu joelho cedeu sob ele e ele ficou uivando de dor horrível. Muitos pensaram que a segunda vez foi o fim de sua carreira. Na preparação para a Copa do Mundo de 2002, a Inter de Milão, seu clube italiano, não conseguiu colocá-lo em forma. O Brasil assumiu o comando, e ele tomou o torneio de assalto, levando um lado que quase não conseguiu se classificar até um triunfo memorável. É uma das grandes histórias de retorno na história do esporte – comenta Tim Vickery

94. Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho foi vencedor da Copa do Mundo da FIFA; vencedor da Bola de Ouro; vencedor da Copa América; duas vezes Jogador do Ano da FIFA; duas vezes vencedor do LaLiga.

– Se a longevidade não fosse um fator na definição do maior de todos os tempos, então Ronaldinho certamente seria um candidato por seus feitos em seus três primeiros anos com o Barcelona. Entre 2003 e 2006, não houve melhor show no futebol. Houve poucos, se houver, jogadores mais talentosos na história do jogo global, e muito brevemente Ronaldinho cativou com sua alegria infantil em suas próprias realizações, lembrando a muitos por que eles se apaixonaram pelo esporte em primeiro lugar. Uma decepcionante Copa do Mundo de 2006 foi um ponto de virada, e ele pareceu se cansar dos sacrifícios necessários para permanecer no nível mais alto. Mas aqueles três anos foram inesquecíveis. – Comenta Tim Vickery

Além dos brasileiros, a lista conta com grandes nomes do mundo esportivo, como Michael Phelps, Serena Williams, Lionel Messi, LeBron James, entre outros.

