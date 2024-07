Vai viajar sozinha? Veja dicas de segurança para mulheres

No dia 24 de julho, a brasileira Maressa Nunes, 31 anos, foi duramente espancada durante um assalto em Santiago, no Chile. A mulher estava viajando no país acompanhada de uma amiga e elas pediram o jantar por meio de um aplicativo de entrega.

Segundo informações iniciais, um homem bateu na porta do apartamento, e as vítimas pensaram que era o entregador, porém um suspeito disse que era um assalto e, junto com outros dois comparsas, deram início às agressões e tentativa de abuso.

O caso veio a público no último domingo (30/6), chamando atenção para os riscos que uma mulher pode enfrentar ao viajar sozinha, seja de roubo, abuso sexual e até mesmo de sequestro.

As irmãs Camila e Bruna Faria, influenciadoras no nicho de turismo, abriram uma agência de viagens voltada para o público feminino. No canal de YouTube, que conta com pouco mais de meio milhão de seguidores, a dupla compartilha dicas de viagem, rotina e vídeos de casos criminais como uma forma de alertar os seguidores.

Embora amem viajar e colecionar carimbos no passaporte, as irmãs reconhecem que os perigos são inúmeros, e por isso, tentam alertar. “O propósito dos vídeos de caso é mostrar um lado triste e real que envolve também o mundo de viagem. Infelizmente, não confiamos nas pessoas logo de cara. Existe muita gente boa no mundo, mas para alguma coisa dar errado e acontecer algo trágico como os casos relatados, só precisamos cruzar o caminho de uma pessoa ruim”, pontua Camila Faria.