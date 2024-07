Veículo capota e jovem de 18 anos morre carbonizado na BR-364

Na madrugada desta segunda-feira (15), um grave acidente automobilístico foi registrado na BR-364, próximo ao trevo do Posto Savana, na entrada da cidade de Ouro Preto do Oeste (RO).

Guilherme Deambrosio, de 18 anos, faleceu carbonizado no local. Duas garotas que estavam no veículo conseguiram escapar com vida.

O veículo envolvido, um Toyota Corolla, era conduzido por Guilherme. O carro colidiu com o meio-fio, capotou e pegou fogo. Lhorayne, uma das passageiras, foi levada ao Hospital São Lucas com queimaduras, fraturas e uma perna quebrada.

Ela está na UTI, mas seu estado é estável e não corre risco de morte.

Os jovens retornavam de uma cavalgada. Testemunhas que participaram do evento confirmaram que estiveram com Guilherme, Lhorayne e Yasmin pouco antes do acidente.

A Polícia Militar de Ouro Preto do Oeste auxiliou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, enquanto o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio no veículo. A PRF ainda não divulgou a dinâmica do acidente.

